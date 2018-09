Terragon stärkt Management- und Research-Bereich für Expansion

Terragon verstärkt sein Managementteam durch zwei neue Geschäftsführer. Zudem investiert das Unternehmen in die eigene Research-Abteilung und weitet seine Akquiseaktivitäten mit einem neuen Head of Acquisition weiter aus.

Michael Lorz ist neuer Geschäftsführer der Terragon Wohnbau GmbH. Er verstärkt die bestehende Geschäftsführung und ist künftig gemeinsam mit Jens-Uwe Kelka für die Realisierung von Wohnbauprojekten zuständig.



Lorz verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung im Bau- und Projektmanagement. Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit als technischer Leiter der Baywobau Baubetreuung GmbH betreute Lorz Projekte wie den Isaac Newton Park in Adlershof oder die Kurfürsten-Logen in Charlottenburg. Darüber hinaus war er als Geschäftsbereichsleiter der Kaufland Stiftung in Heilbronn für das nationale und internationale Bau- und Qualitätsmanagement verantwortlich.



Benjamin Röhrborn wird Geschäftsführer der Terragon Projekt GmbH. Ab sofort verantwortet Röhrborn zusammen mit Martin Linz die operative Geschäftsführung des auf Projektentwicklung und Projektmanagement spezialisierten Unternehmens. Jörg Gunne, CFO der Terragon AG, ist auch für die kaufmännische Geschäftsführung der Terragon Projekt GmbH zuständig.



Röhrborn verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Unter anderem war er als Geschäftsführer der WI-Projektsteuerung GmbH sowie in leitender Funktion für die formart GmbH tätig. Röhrborn begann seine Karriere bei der Hochtief AG und leitete rund sechs Jahre lang die Niederlassung Seniorenimmobilien der Hochtief Projektentwicklung GmbH



Dr. Walter Zorn ist neuer Head of Research. Damit wird die bestehende Research-Abteilung der Terragon AG qualitativ weiter aufgewertet und professionalisiert.



Der promovierte Immobilienökonom besitzt über 24 Jahre Berufserfahrung und beschäftigt sich seit 15 Jahren schwerpunktmäßig mit der Marktanalyse im Immobiliensektor. In seinen Funktionen als Associate Director Research bei der Colliers International Berlin GmbH und als Verantwortlicher für das Immobilien-Research bei der Aengevelt Immobilien GmbH war Zorn unterstützend für operative Projekte und das Erstellen von Marktberichten zuständig.



Sebastian Künzl ist neuer Head of Acquisition der Terragon Projekt GmbH. In seiner zukünftigen Funktion fokussiert sich Künzl auf die Unternehmensexpansion durch den Ankauf von Grundstücken und Projekten. Zudem ist Künzl für die Ausweitung des Netzwerkes zur Bildung von Kooperationen für Großprojekte zuständig.



Im Rahmen seiner über 20-jährigen Berufslaufbahn war der Bauassessor und Diplomingenieur der Fachrichtung Stadtplanung unter anderem für die DZ Bank AG und die WGZ Bank AG tätig. Zu den Schwerpunkten seiner Arbeit gehörten dabei die Bereiche Baulandentwicklung und -erschließung sowie die Immobilienfinanzierung.