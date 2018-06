Terragon Projekt verliert Geschäftsführer Jonas Rabe

Wie Terragon heute bekanntgegeben hat, wird Jonas Rabe, Geschäftsführer der Terragon Projekt GmbH, das Unternehmen zum 1. Juli 2018 verlassen. Die Geschäftsführung der Terragon Projekt GmbH besteht somit ab dem 1. Juli 2018 aus den beiden Geschäftsführern Jörg Gunne und Martin Linz. Jonas Rabe war seit Herbst 2014 für die Terragon tätig.

Rabe verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft und beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren schwerpunktmäßig mit Gesundheits- und Seniorenimmobilien. Der studierte Wirtschaftsingenieur und Immobilienökonom (EBS) war vor seiner Tätigkeit für Terragon Geschäftsführer der KerVita Immobilien GmbH in Hamburg und davor bei Orco Germany in Berlin tätig.