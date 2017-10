Hemsö und Terragon feieren Grundsteinlegung in Ahrensburg

Terragon und Hemsö haben gestern bei ihrem gemeinsamen Pflegeheim-Projekt in Ahrensburg feierlich den Grundstein gelegt. Der schwedische Investor Hemsö hatte die nicht mehr zeitgemäße Pflegeeinrichtung im Reeshoop 38 im vergangenen Frühjahr als eine seiner ersten deutschen Investments in Projektentwicklungen vom Berliner Projektentwickler Terragon erworben [Hemsö diversifiziert Portfolio mit Zukäufen in Brandenburg und Schleswig-Holstein]. „Wir beobachten den Trend, wonach nicht mehr zeitgemäße Pflegeheime durch neue ersetzt werden. Aktuell werden bundesweit schätzungsweise 2.400 Pflegeheime erneuert. Dieser Wandel ist wichtig für die Branche, um den nicht mehr ausreichenden Standards entgegenzuwirken und für die Bewohner, wie auch in Ahrensburg, die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten“, so Jonas Rabe, Geschäftsführer der Terragon Projekt GmbH, anläßlich der Grundsteinlegung.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Terragon GmbH Hemsö Ahrensburg

Der Bauplan für den Neubau am ehemaligen Asklepios-Standort sieht zunächst einen Teilrückbau des alten Objekts vor, im Anschluss folgt der Bau des neuen Gebäudes und abschließend der Umzug der Bewohner in das neue Pflegeheim, das 107 Betten vorhalten wird. Die Fertigstellung ist für November 2018 geplant, dann wird die Regie im Haus vom Betreiber Inter Pares übernommen. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts liegt laut Terragon bei circa zwölf Millionen Euro.



Zu der Grundsteinlegung kamen die Ehrengäste Dr. Henning Görtz, Landrat des Kreises Stormarn, und Michael Sarach, Bürgermeister der Stadt Ahrensburg, Bürgervorsteher Roland Wilde, Kreistagsabgeordnete und Ausschussvorsitzende Margot Sinning sowie Christian Potthoff, Geschäftsführer der A + R Betriebsgesellschaft mbH, einer Tochtergesellschaft der inter pares GmbH, um gemeinsam mit Handwerkern, Bewohnern und geladenen Gästen zu feiern.



Nach Fertigstellung des Pflegeheims ist für den Berliner Projektentwickler aber noch nicht Schluss vor Ort. Bis 2020 plant Terragon auf dem Nachbargrundstück drei weitere Häuser mit 100 Wohnungen für betreutes und normales Wohnen. Die Berliner hatten das Grundstück von der bayerischen WOB inklusive der Pläne erworben.