Alexander Hubbard-Ford (51) ist zum Head of Corporate Development and Finance der Terragon AG berufen worden. Er erfügt über eine 25-jährige Immobilien- und Kapitalmarkterfahrung in Führungspositionen im In- und Ausland. Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit gehörten die Bereiche Fondskonzepti

Fotos: Terragon AG



[…]