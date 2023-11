Das Neubauprojekt „The Gardens“ in Winterhude schreitet voran. Dort entstehen elf exklusive Eigentumswohnungen in rückwärtiger Lage, die über Grossmann & Berger erworben werden können. Die Firma Terra Invest realisiert das Projekt. Mit einem Richtfest markieren die Verantwortlichen am 29. November 2023 den vorzeitig fertiggestellten Rohbau.

