Terra Colonia übergibt Einfamilienhäuser in Euskirchen

Die Terra Colonia GmbH hat durch Vermittlung der KSK-Immobilien GmbH acht Einfamilienhäuser in der Steinbockstraße in Euskirchen-Stotzheim übergeben. Die modernen Einfamilienhäuser mit Wohnflächen von ca. 140 m² verfügen alle über eine eigene Terrasse und einen eigenen Garten. Es entstanden zwei Doppelhaushälften und sechs Reihenhäuser.

In direkter Nähe zu den Häusern, in der Marsstraße, entsteht derzeit ein weiteres Neubauprojekt der Terra Colonia mit 19 modernen Eigentumswohnungen. Die KSK-Immobilien GmbH wird in den nächsten Wochen mit dem Vertrieb der Wohnungen starten.