Tengelmann zieht von der Ruhr an die Isar

Demnach wollen Christian und Georg Haub die Zukunft des traditionsreichen Handelskonzerns, zu dem u.a. die Baumarktkette OBI, der Textil-Discounter KiK, umfangreiche, unter dem Dach der Trei Real Estate zusammengefasste Immobilienaktivitäten sowie zahlreiche Venture-Beteiligungen gehören, gemeinsam gestalten. Christian Haub, der über rund zwei Drittel der Anteile verfügt, ist seit 2018 alleiniger Geschäftsführer und wird diese Position halten. Georg Haub hingegen wird seinen Tätigkeitsschwerpunkt in die USA verlagern und sich dort u.a. um die Immobilienentwicklung für das Unternehmen kümmern.



Außerdem haben die Gesellschafter beschlossen, den Sitz der Tengelmann Gruppe von Mülheim an der Ruhr nach München zu verlegen. Dieser Schritt folgt der bereits vor mehr als zwei Jahren eingeleiteten Neuausrichtung der Muttergesellschaft als strategische Holding. In diesem Zug war die Holding komplett umgestaltet und verschlankt worden, Projektbüros wurden eingerichtet und neue Bereiche wie Business Development und Talent Management wurden etabliert.