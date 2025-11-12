Teneo bündelt Frankfurt-Standorte im MaRo

Im Zuge der Integration der Frankfurter Einheiten von Herter & Co. bezieht Teneo Germany rund 1.200 m² im MaRo. Mit dem Abschluss der zweiten Übergabe ist die Bürofläche des LEED-Gold-zertifizierten Objekts vollständig vermietet.

.

Die Teneo Germany GmbH, ein Tochterunternehmen der globalen CEO-Beratungsfirma Teneo, hat im MaRo in der Neuen Mainzer Straße 74–80 rund 1.170 m² Büro- sowie 30 m² Lagerfläche angemietet. Eine erste Teilfläche im 3. Obergeschoss mit etwa 800 m² wurde bereits zum Jahreswechsel 2024/2025 bezogen. Die Übergabe der zweiten Fläche im 2. Obergeschoss mit rund 400 m² erfolgte Anfang des vierten Quartals 2025. Mit der Anmietung bündelt Teneo nach der Übernahme der Debt-Advisory- und Financial-Restructuring-Beratung Herter & Co. seine beiden bisherigen Frankfurter Standorte in einem Objekt.



„Wir freuen uns sehr, Teneo bei der Integration ihrer bisherigen Flächen zu unterstützen und als neuen Mieter im MaRo begrüßen zu dürfen. Die Anmietung bestätigt die Attraktivität der Immobilie im Hinblick auf Lage, Flexibilität und Objektqualität und ergänzt den hochwertigen Mietermix“, sagt Marcus Sälinger, Head of Asset Management bei Luwin Real Estate.



Das im Jahr 2016 fertiggestellte Bürogebäude MaRo umfasst rund 13.200 m² vermietbare Fläche auf sieben oberirdischen Geschossen. Es ist mit dem Nachhaltigkeitszertifikat LEED Gold ausgezeichnet. Mit der Anmietung durch Teneo sind sämtliche Büroflächen vollständig vermietet.



Der Mieter sowie der durch den Investmentmanager Luwin Real Estate vertretene Eigentümer [wir berichteten] wurden im Rahmen der Transaktion durch Avison Young beraten.