Ten Brinke verkauft Schocken Carré in Nürnberg an BayernHeim

Ten Brinke hat das Mixed-Use-Projekt Schocken Carré am Aufseßplatz in Nürnberg im Rahmen eines Asset Deals an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim veräußert. Die Transaktion stellt einen entscheidenden Schritt für die Realisierung eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte in der Nürnberger Südstadt dar und lässt eine Baulücke verschwinden, die unter dem Namen „Lago di Aufseß“ in den vergangenen Monaten für reichlich Spott sorgte.

