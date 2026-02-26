Projektvolumen von 140 Mio. Euro
Ten Brinke verkauft Schocken Carré in Nürnberg an BayernHeim
Ten Brinke hat das Mixed-Use-Projekt Schocken Carré am Aufseßplatz in Nürnberg im Rahmen eines Asset Deals an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim veräußert. Die Transaktion stellt einen entscheidenden Schritt für die Realisierung eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte in der Nürnberger Südstadt dar und lässt eine Baulücke verschwinden, die unter dem Namen „Lago di Aufseß“ in den vergangenen Monaten für reichlich Spott sorgte.
Das Projekt vereint Wohnen, Einzelhandel und soziale Einrichtungen an einem zentralen Ort der Südstadt. Durch den erfolgreichen Verkauf an die BayernHeim, eine Tochtergesellschaft der für den staatlichen Wohnungsbau in Bayern zuständigen Baunova Bayern, ist der Weg frei für einen Baustart bis Herbst 2026. Dann schließt sich eine der prominentesten Baulücken der Stadt. Nach intensiven Gesprächen und erfolgreicher Vermittlung der Stadt Nürnberg zwischen der Ten Brinke Group als Eigentümerin und Entwicklerin des sogenannten „Schocken-Carré“ sowie der BayernHeim und dem Siedlungswerk Nürnberg beginnen in Kürze die Bauarbeiten zur Fortführung des Projekts auf dem Gelände am Aufseßplatz 18. Hierzu haben Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der Bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, Oberbürgermeister Marcus König, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Dr. Andrea Heilmaier, Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, sowie Arjen ten Brinke, Geschäftsführer Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG gestern den offiziellen Startschuss für das Bauprojekt im Herzen der Südstadt gegeben.
„Unsere intensiven Vermittlungsgespräche zwischen der Ten Brinke Group als Eigentümerin und Entwicklerin des ‚Schocken-Carrés‘, einem Nachbarn sowie der BayernHeim und dem Siedlungswerk Nürnberg waren erfolgreich. Daher freue ich mich sehr darüber, dass der Bau in der Südstadt nun endlich beginnen wird und hier neue bezahlbare Wohnungen, auch dank Fördermitteln der Bayerischen Staatsregierung, entstehen. So schaffen wir ein lebendiges Quartier und sorgen für dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum, eine bessere Nahversorgung und die nachhaltige Aufwertung des Aufseßplatzes“, freut sich Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Dr. Andrea Heilmaier.
Das Schocken Carré wird nach seiner Fertigstellung insgesamt rund 43.000 m² Bruttogeschossfläche umfassen. Diese verteilt sich auf 200 Mietwohnungen, davon 127 einkommensorientiert gefördert, sowie rund 7.700 m² Einzelhandelsfläche mit Edeka als Ankermieter. Ergänzend kommen mehrere soziale Einrichtungen hinzu: ein von der Kinderhaus Nürnberg gGmbH betriebenes Familienzentrum inklusive Kindertagesstätte mit 75 Betreuungsplätzen und eine Erziehungsberatungsstelle der Stadt Nürnberg. Ein Parkdeck bietet Pkw- und Fahrradstellplätze für die künftigen Mieter und Besucher. Der Neubau wird im energiesparenden Effizienzhaus-Standard 55 (EH 55) errichtet. Die Projektentwicklung erfolgt gemeinsam mit der BayernHeim durch die Ten Brinke Niederlassung Regensburg, für den Bau ist die Ten Brinke Niederlassung Nürnberg verantwortlich.
„Die erfolgreiche Transaktion mit unserem geschätzten Partner BayernHeim hat die zentrale Voraussetzung geschaffen, die Baulücke am Aufseßplatz zu schließen und den Baustart des Schocken Carré bis zum Herbst dieses Jahres zu ermöglichen. Gemeinsam mit allen Beteiligten realisieren wir ein Projekt, das mit Einzelhandel, gefördertem Wohnen und sozialen Einrichtungen einen lange gewünschten starken Impuls für die Entwicklung der Nürnberger Südstadt setzen wird", betont Arjen ten Brinke, Geschäftsführer von Ten Brinke.
Fabian König, Geschäftsführer der BayernHeim, ergänzt: „Mit dem Schocken Carré gestalten BayernHeim und Ten Brinke gemeinsam ein Projekt, das für die Nürnberger Südstadt von großer Bedeutung ist. Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum, stärken die soziale Infrastruktur und tragen dazu bei, einen zentralen Standort neu zu beleben. Die Mischung aus Wohnen, Nahversorgung und sozialen Angeboten entspricht genau dem, was der Stadtteil braucht.“
Das Schocken Carré entsteht auf dem Grundstück des früheren Kaufhauses Schocken, das vor seinem Abriss mehr als zehn Jahre leer stand. Der Neubau verbindet Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie und soziale Einrichtungen zu einem urbanen Nutzungsmix, der sich deutlich von der früheren monostrukturellen Kaufhausnutzung abhebt. Ein hoher Anteil familiengerechter Grundrisse sowie die barrierefreie Nutzbarkeit aller Wohnungen tragen den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen Rechnung. Die Wohnungen verteilen sich auf das erste bis sechste Obergeschoss und bieten eine Mischung aus zwei bis fünf Zimmern.
Im Erdgeschoss und Untergeschoss entsteht eine Mall, die über direkte Zugänge mit der U-Bahn-Station Aufseßplatz verbunden ist. Edeka wird dort als Ankermieter einziehen und damit die Nahversorgung am Standort langfristig sichern.
„Baunova Bayern macht´s möglich: Die BayernHeim erwirbt das ‚Schocken-Carré‘ – die Siedlungswerk Nürnberg GmbH übernimmt dann die Bewirtschaftung. Mit dieser Perspektive kann es jetzt endlich losgehen: Mit 200 bezahlbaren Wohnungen, zahlreichen Einzelhandelsflächen und sozialen Einrichtungen entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Kaufhofs in den kommenden vier Jahren ein lebendiges Stück Nachbarschaft – davon wird die gesamte Nürnberger Südstadt profitieren!“, freut sich Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr.