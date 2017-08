Ten Brinke verkauft Telekom Servicecenter in Bad Kreuznach

Telekom Servicecenter

Die Ten Brinke Projektentwicklung GmbH hat das in Bad Kreuznach entstehende Servicecenter der Deutschen Telekom AG verkauft. Käufer ist ein Finanzinstitut aus der Region, das für das Objekt in der George-Marshall-Straße gegenüber des Justizzentrums einen einstelligen Millionenbetrag bezahlt hat. Das Geschäft kam auf Vermittlung von Dr. Lübke & Kelber zustande.

.

Das langfristig an die Deutschen Telekom AG vermietete Gebäude soll auf einer früher von der US-Army genutzten Konversionsfläche im Gewerbepark General Rose an der Adresse George-Marshall-Straße 10 entstehen. Die Planung sieht auf dem 4.190 m² großen Grundstück einen Bau mit einer Nutzfläche von ca. 3.200 m² auf drei Stockwerken sowie 60 Stellplätze für Pkw vor. Die Baugenehmigung für das Service Center wurde im Februar 2017 erteilt und nach einer Bauzeit von 12 Monaten sollen ca. 200 Mitarbeiter der Telekom in das Gebäude einziehen.