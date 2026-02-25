Ten Brinke und Preig schmieden JV für Berliner Altbauten

Das Joint Venture von Ten Brinke und Preig AG zielt auf den strategischen Ankauf von Altbauten in Berlin mit Nachverdichtungs- und Sanierungspotenzial. Zum Auftakt wird ein Objekt mit 1.515 m² Bestandswohnfläche modernisiert und durch Neubau- sowie Dachgeschossflächen um insgesamt rund 1.100 m² erweitert. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2028 vorgesehen, die Wohnfläche des Altbaus wächst um rund 80 Prozent.

.

Zum Start der Zusammenarbeit stellt Ten Brinke seine Expertise für einen Neubau mit rund 800 m² Wohnfläche in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Blissestraße zur Verfügung, die operative Umsetzung erfolgt im Joint Venture durch die Preig AG. Zusätzlich zum Neubau wird der Altbau mit 1.515 m² Wohnfläche auf 21 Einheiten zeitgemäß modernisiert. Unter anderem wird die Heizanlage erneuert und dabei aktuelle energetische Anforderungen berücksichtigt, zudem werden Aufzüge angebracht. Darüber hinaus entstehen hier vier bis sechs weitere Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 300 m² durch den Ausbau des Dachgeschosses. Im Rahmen der geplanten Maßnahmen wird so die Wohnfläche des Altbaus signifikant um rund 80 Prozent erhöht. Die Fertigstellung soll im ersten Quartal 2028 erfolgen.



„Die Kooperation ist sehr effizient, da beide Projektbeteiligte ihre jeweiligen Kompetenzen bestmöglich einbringen können. Wir schaffen schnell neuen Wohnraum und ertüchtigen bestehenden Wohnraum mit Modernisierungsbedarf. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die Einschränkungen für die Bestandsmieter so gering wie möglich ausfallen. Dadurch leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung Berlins“, erklärt Arjen ten Brinke, Geschäftsführer der Ten Brinke Gruppe.



„Wir wollen die aktuelle Marktphase nutzen und mit unserem Joint Venture schnell wachsen. Durch strategische Investitionen schaffen wir neuen Wohnraum ohne hohen Flächenverbrauch und erhöhen gleichzeitig die Energieeffizienz der Bestandsgebäude. Das ist ein Win-Win-Geschäft für Wohnungssuchende, den Eigentümer und die Stadt Berlin“, erklärt Preig-Vorstand Peyvand Jafari.