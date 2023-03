Ten Brinke und BLI dürfen Bonner Campus ausbauen

Die im August 2022 eingereichte Bauvoranfrage des Joint Venture Ten Brinke und BLI Group für einen weiteren Bürokomplex an der Justus-von-Liebig-Straße ist von der Stadt Bonn positiv beschieden worden. Nach Fertigstellung und Verkauf des ersten Bauabschnitts an HIH Invest im Januar 2023 mit mehr als 12.300 m² Mietfläche für eine große Bundesbehörde [wir berichteten] konnte Ten Brinke mit dem Entwurf des Architekturbüros CLP einen weiteren Mieter für den Standort im Bonner Nordwesten gewinnen.

.

Der DLR Projektträger wird seine bislang auf mehrere Bonner Gebäude verteilten Mitarbeitenden auf einem zentralen, repräsentativen Campus versammeln. Die ca. 43.000 m² Bruttogeschossfläche, in denen moderne Büroflächen ein flexibles, nachhaltiges Arbeiten erlauben, werden durch eine Kantine sowie einen großen Konferenzbereich im Zentrum des Campus ergänzt.



Das derzeit nahezu vollständig versiegelte, vorwiegend mit Büro-, Lager-, Gewerbe- und befestigten Parkplatzflächen bebaute Areal in Bonn-Dransdorf wird zu einem zukunftsfähigen und energieeffizienten Campus umgestaltet. Ten Brinke strebt hierbei die Anwendung fortschrittlicher Anlagentechnik, eine DGNB Gold Zertifizierung sowie die Erzielung des Energiestandards Kfw40 an. Die Wärme- und Kälteversorgung soll über einen Grundwasserbrunnen erfolgen. Darüber hinaus sind Photovoltaik-Elemente auf den Dachflächen sowie an der Fassade geplant, um die Büroflächen mit Strom zu versorgen. Die großflächigen Dachterrassen und erdgebundenen Fassadenbegrünungen tragen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und des Mikroklimas bei und schaffen kurze Verbindungswege zwischen den Gebäuden.