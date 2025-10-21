43 geförderte Wohnungen
Ten Brinke startet Wohnprojekt in Fürth
Ten Brinke realisiert in der Fürther Südstadt ein neues Wohnbauprojekt mit insgesamt 43 geförderten Wohnungen. Die Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück in der Holzstraße 52–54 haben bereits begonnen. Der Projektentwickler hat das Projekt bereits an den von Kingstone gemanagten Spezialfonds „Kingstone Bezahlbares Wohnen Deutschland“ verkauft [wir berichteten].
In Fürth entstehen auf einer Grundstücksfläche von etwa 1.200 m² in der Holzstraße 52–54 zwei moderne Mehrfamilienhäuser mit Wohnungsgrößen zwischen 44 und 101 m² sowie eine Tiefgarage mit 22 PKW-Stellplätzen und 87 Fahrradstellplätzen. Die Gebäude werden barrierefrei und nach dem KfW 55 EE-Standard errichtet. Ein Dachgarten mit Spielplatz, zweckmäßige Grundrisse und zeitgemäße Ausstattung sorgen für einen hohen Wohnkomfort. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Kingstone hatte sich das Wohnprojekt im vergangenen Herbst für seinen Fonds „Kingstone Bezahlbares Wohnen Deutschland“ im Rahmen eines Portfolio-Deals gesichert. Neben dem Wohnprojekt in Fürth gehörte zudem ein Wohnprojekt in Mannheim sowie in Nürnberg zum Deal [wir berichteten].
„Unser Ziel ist es, dass die 43 Wohnungen in Fürth als geförderter Wohnungsbau vermietet werden. Als Projektentwickler mit eigener Baukompetenz treiben wir den Wohnungsbau in der Region Nürnberg aktiv voran und tragen insbesondere durch unsere Projekte im geförderten Marktsegment zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt bei“, kommentiert Dimitry Mc Duffy, Niederlassungsleiter Projektentwicklung bei Ten Brinke in Nürnberg.
Frank Falkenmayer, Niederlassungsleiter Bau in Nürnberg, ergänzt: „Wir sind für die aktuelle Marktlage als Ten Brinke sehr gut aufgestellt. Dadurch, dass wir Entwickler und Bauunternehmer in einem Unternehmen sind, schaffen wir deutliche Synergieeffekte für unsere Kunden – das sorgt nicht nur für effiziente Abläufe zwischen Planung und Ausführung, sondern auch für kostenoptimiertes Bauen.“
Die Lage in der Fürther Südstadt überzeugt durch ihre zentrale Infrastruktur: Der Hauptbahnhof ist in wenigen Minuten fußläufig erreichbar, ebenso wie mehrere Buslinien. Die Südwesttangente bietet schnellen Anschluss an die Autobahnen A3, A6 und A9. Die Umgebung bietet zudem attraktive Naherholungsangebote wie den Südstadtpark und den Bibertalweg.