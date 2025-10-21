Ten Brinke startet Wohnprojekt in Fürth

Ten Brinke realisiert in der Fürther Südstadt ein neues Wohnbauprojekt mit insgesamt 43 geförderten Wohnungen. Die Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück in der Holzstraße 52–54 haben bereits begonnen. Der Projektentwickler hat das Projekt bereits an den von Kingstone gemanagten Spezialfonds „Kingstone Bezahlbares Wohnen Deutschland“ verkauft [wir berichteten].

