Ten Brinke startet Bau des Polizeipräsidiums Oberhausen im Herbst

Ten Brinke startet auf dem rund 8.000 m² großen Grundstück direkt neben dem Bero-Center mit vorbereitenden Maßnahmen für den Neubau des Polizeipräsidiums mit einer Mietfläche von 13.500 m². Der eigentliche Baustart ist für Herbst 2026 vorgesehen. Die Polizei sitzt seit Mitte letzten Jahres bis zur Fertigstellung des Neubaus in einem Interimsquartier auf dem alten Babcock-Gelände, da der alte Standort am Friedensplatz für die Finanzämter saniert wird.

