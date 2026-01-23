Zukunftsorientierter Neubau
Ten Brinke startet Bau des Polizeipräsidiums Oberhausen im Herbst
Ten Brinke startet auf dem rund 8.000 m² großen Grundstück direkt neben dem Bero-Center mit vorbereitenden Maßnahmen für den Neubau des Polizeipräsidiums mit einer Mietfläche von 13.500 m². Der eigentliche Baustart ist für Herbst 2026 vorgesehen. Die Polizei sitzt seit Mitte letzten Jahres bis zur Fertigstellung des Neubaus in einem Interimsquartier auf dem alten Babcock-Gelände, da der alte Standort am Friedensplatz für die Finanzämter saniert wird.
Das moderne und energieeffizientes Hauptgebäude, das künftig mehrere über das Stadtgebiet verteilte Dienststellen der Polizei Oberhausen unter einem Dach vereinen wird, umfasst eine Bruttogeschossfläche von rund 21.000 m², davon 13.500 m² Mietfläche. Das rund 8.000 m² große Projektgrundstück liegt an der Concordiastraße, in unmittelbarer Nähe zu Bero-Center und Hauptbahnhof. In diesem Monat beginnen bauvorbereitende Maßnahmen sowie Abrissarbeiten der bestehenden Gebäude auf dem Grundstück. Der eigentliche Baustart ist für Herbst 2026 vorgesehen, sobald das Areal vollständig freigeräumt ist.
Ein positiver Bauvorbescheid liegt vor, der Bauantrag wird laut Ten Brinke zeitnah eingereicht. Der Neubau erfüllt hohe Anforderungen an Sicherheit, Funktionalität, Barrierefreiheit und Energieeffizienz. Ergänzt wird der Neubau durch eine speziell für die Polizei geplante Tiefgarage für Dienstfahrzeuge. Im Außenbereich entstehen ein Besucherparkplatz sowie weitere Stellplätze an der Friedrich-Karl-Straße. Die Fertigstellung ist zur Jahresmitte 2029 geplant. Das Polizeipräsidium Oberhausen wird das Gebäude stellvertretend für das Land Nordrhein-Westfalen anmieten.
„Wir freuen uns sehr, dass dieses bedeutende Projekt nun schrittweise in die Umsetzung geht“, sagt Peter El-Dessouki, Niederlassungsleiter von Ten Brinke in Bottrop. „Wir realisieren hier einen modernen und leistungsfähigen Neubau, der die Arbeit der Polizei stärkt und zugleich städtebaulich ein klares Zeichen setzt. Mit der angestrebten BNB-Silber-Zertifizierung und dem Energieeffizienzstandard GEG 40 verfolgen wir zudem einen hohen Anspruch an nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen.“
„Die Anforderungen an die Polizei sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, so Polizeipräsidentin Dr. Sylke Sackermann. „Mit dem Neubau an der Concordiastraße schaffen wir einen modernen Standort mit verbesserten Arbeitsbedingungen und optimierten Kommunikationswegen im Netzwerk unserer Dienststellen. Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht zudem ein gut erreichbarer, moderner Anlaufpunkt mitten in Oberhausen.“
Ein Großteil der Polizei hatte bislang ihr Zuhause in dem denkmalgeschützten Gebäude am Friedensplatz. Da dieses aber nicht mehr zeitgemäß war, musste eine Lösung her. Daher führte das Land Nordrhein-Westfalen in 2022 ein europaweites Vergabeverfahren zur Standort- und Projektentwicklung durch. Im März 2025 wurde das Verfahren mit der Vergabe an eine Bietergemeinschaft aus Ten Brinke und JBR-Partner abgeschlossen und der Standort an der Concordiastraße offiziell festgelegt. Damit wurde der Weg frei für die nun bevorstehende bauliche Umsetzung einer der bedeutendsten Behördenneubauten in der Region.
Gleichzeitig wurde entschieden, die Finanzämter Oberhausen-Nord und Oberhausen-Süd gemeinsam im bisherigen Polizeipräsidium am Friedensplatz (Duisburger Straße 375) unterzubringen. Das Gebäude wird in den kommenden Jahren durch den landeseigenen Immobiliendienstleister Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) umfassend für die Finanzamtsnutzung saniert. Ziel ist es, die historische Bausubstanz zu bewahren und gleichzeitig moderne, funktionale und energieeffiziente Arbeitsplätze zu schaffen. In diesem Zuge siedelte die Polizei im vergangenen Sommer in verschiedenen Gebäude auf dem alten Babcock-Gelände. Über die Zukunft der bisherigen Finanzamtsstandorte an der Schwartzstraße und der Gymnasialstraße befindet sich die Stadt mit dem Land in Abstimmung.