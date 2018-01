Die Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG hat in der Schaumburg-Lippe-Straße 4 ca. 253 m² Bürofläche gemietet. In Bonn realisiert das Unternehmen der Ten Brinke Group derzeit mit dem Maximiliancenter sowie dem Neubau des GIZ-Campus zwei Großbauprojekte. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Bonn.

.