Ten Brinke gründet eine neue Niederlassung in Nürnberg. Ab dem 1. November wird die neue Filiale auf rund 1.200 m² in Betrieb genommen. „Die großzügigen Büroflächen am neuen Standort ermöglichen uns auch, weitere Kollegen in unser Team aufzunehmen. “ so Stefan Lempens, Niederlassungsleiter Nürnberg.

[…]