NRW und Niedersachsen
Ten Brinke baut drei Betriebsgebäude für Amprion
Ten Brinke realisiert für den Netzbetreiber Amprion drei neue Betriebsstandorte in Gelsenkirchen, Meerbusch und Wietmarschen. Die Projekte werden im Design-&-Build-Verfahren umgesetzt und setzen auf serielle Bauweise. Ziel ist es, moderne Arbeits- und Ausbildungsstandorte zu schaffen und gleichzeitig Bauzeiten und Risiken deutlich zu reduzieren.
Die drei Betriebsgebäude umfassen jeweils Flächen für Büro- und Verwaltungsbereiche, Werkstätten und technische Infrastruktur. Ergänzend entstehen Stellplätze im Außenbereich. Amprion nutzt die neuen Standorte auch für die Ausbildung:
Der Neubau in Meerbusch entsteht am Gruttorfer Weg in Osterath. Der Neubau bietet künftig rund 50 Mitarbeitenden moderne Arbeitsplätze und schafft optimale Voraussetzungen für effiziente Abläufe sowie nachhaltige Betriebsstrukturen. Es werden insgesamt rund 1.000 m² Büro- und Verwaltungsflächen sowie etwa 700 m² Werkstatt-, Lager- und Technikbereiche. Zusätzlich stehen rund 1.500 m² als Park- und Außenfläche zur Verfügung.
Der Neubau in Gelsenkirchen entsteht auf am „An dem Schalker Bahnhof“. Der neue Büro- und Verwaltungsstandort wird rund 100 Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze bieten. Bis Ende 2026 entstehen insgesamt rund 1.700 m² Büro- und Verwaltungsflächen sowie etwa 1.200 m² Werkstatt-, Lager- und Technikbereiche. Zusätzlich stehen rund 2.400 m² als Park- und Außenfläche zur Verfügung.
Der Neubau in Wietmarschen wird auf einem Grundstück an der Planckstraße realisiert. Auf dem Areal ist ein neuer Büro- und Verwaltungsstandort mit angrenzender Logistikhalle geplant. Bis Ende 2026 entstehen dafür rund 1.600 m² Büro- und Verwaltungsflächen sowie rund 1.000 m² Werkstatt-, Lager- und Technikbereiche. Weitere 2.000 m² dienen als Park- und Außenflächen. Die von Amprion geplante Logistikhalle für verschiedene Komponenten des Netzausbaus wird zudem rund 8.000 m² umfassen.
Darüber hinaus sollen künftig an allen drei Standorten Auszubildende ihren Berufsweg als Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik in Gelsenkirchen, Meerbusch und Wietmarschen beginnen. Für alle Projekte wird eine DGNB-Gold-Zertifizierung angestrebt. Auf Basis eines modularen Entwurfs und einer seriellen Bauweise reduziert Ten Brinke an allen drei Standorten Komplexität und Risiken im Bauprozess. Die effektive Bauzeit beträgt rund zwölf Monate. Alle Projekte befinden sich bereits im Bau und sollen bis Ende 2026 fertiggestellt werden.
„Ich freue mich sehr, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Amprion mit dem Bau der drei neuen Betriebsstandorte fortsetzen. Die drei Projekte zeigen, wie leistungsfähig das Design-&-Build-Modell in Verbindung mit seriellem Planen und Bauen ist. Durch die enge Verzahnung von Planung und Ausführung schaffen wir effiziente Prozesse, reduzieren Schnittstellen und erhöhen die Planungssicherheit“, sagt Erik Lohuis, Geschäftsführer Bau bei Ten Brinke.
Im Jahr 2023 hat Ten Brinke bereits den Erweiterungsbau der Dortmunder Amprion-Firmenzentrale mit einer Bruttogrundfläche von rund 16.000 m² fertiggestellt, die im vergangenen Jahr als erstes Dortmunder Büro- und Verwaltungsgebäude eine DGNB-Platin-Zertifizierung erhielt [wir berichteten].
„Mit den neuen Betriebsstandorten stärken wir unsere Präsenz in zentralen Netzregionen und schaffen moderne Arbeitsumgebungen für unsere Mitarbeitenden. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ten Brinke ermöglicht es uns, die Projekte schnell, wirtschaftlich und in hoher Qualität umzusetzen“, sagt Katrin Hilmer, Geschäftsführerin der Amprion GmbH.
Die neuen Betriebsstandorte sichern kurze Wege zu Anlagen und Leitungen und ermöglichen eine effiziente Wartung und Instandhaltung des von Amprion betriebenen Höchstspannungsnetzes. Der Standort Gelsenkirchen soll gezielt die Präsenz des Unternehmens im Ruhrgebiet stärken.