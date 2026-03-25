Ten Brinke baut drei Betriebsgebäude für Amprion

Ten Brinke realisiert für den Netzbetreiber Amprion drei neue Betriebsstandorte in Gelsenkirchen, Meerbusch und Wietmarschen. Die Projekte werden im Design-&-Build-Verfahren umgesetzt und setzen auf serielle Bauweise. Ziel ist es, moderne Arbeits- und Ausbildungsstandorte zu schaffen und gleichzeitig Bauzeiten und Risiken deutlich zu reduzieren.

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