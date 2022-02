Telekommunikationsunternehmen mietet im Schweriner Lewido Haus

Ein bundesweit agierendes Unternehmen der Telekommunikationsbranche mietet langfristig ca. 700 m² in der obersten Büroetage des Lewido Hauses in der Schweriner Werkstraße 107 im Stadtteil Wüstmark, das im Sommer 2021 an einen Privatinvestor verkauft wurde [wir berichteten].

.

Nachdem der Voreigentümer erfolgreich beraten wurde, konnte nun auch für den neuen Eigentümer ein Vermietungserfolg durch Wittlinger & Co erzielt werden. In der Immobilie stehen noch ca. 600 m² ebenerdige Ausstellungsfläche und ca. 550 m² individuell aufteilbare Büroflächen zur Anmietung zur Verfügung.