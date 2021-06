Telekommunikationsanbieter erweitert um 1.000 mÂ² in der Berliner â€žWelleâ€œ

TLG Immobilien AG schließt mit einem Bestandsmieter aus der Telekommunikationsbranche einen Mietvertrag über zusätzliche Büroflächen von rund 1.000 m² für das Objekt „Die Welle“ in der Karl-Liebknecht-Straße 32/32a/32b in Berlin-Mitte ab. Der Vertrag über die Flächenerweiterung läuft über 5 Jahre.

