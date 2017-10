Telekom wechselt von Strabag PFS zu ISS

Ein herber Schlag für Strabag PFS: Der langjährige Großkunde Deutsche Telekom geht nach zehn Jahren neue Wege. Die 9.000 Standorte des Unternehmens werden spätestens ab Sommer 2019 von der ISS-Gruppe betreut. Für die ISS ist dies ein gelungener Pitch, denn mit dem neuen Auftrag verdoppelt das Unternehmen nicht nur seinen Landesumsatz, nach der vollständigen Umsetzung wird die Partnerschaft auch der größte Vertrag in der ISS-Gruppe sein. Im Rahmen dieser Verträge wird FM-Dienstleister bundesweit integrierte Facility Services (IFS) liefern. Das Angebot einer weiteren Zusammenarbeit mit dem bisherigen Dienstleister Strabag PFS nahm die Telekom nicht an.

„Dies ist das größte Vertragsverhältnis in der ISS-Geschichte, und wir sind sehr stolz über das Vertrauen, das die Deutsche Telekom uns mit diesem Vertrag zeigt. Es ist ein hervorragendes Beispiel für eine ergebnisorientierte Partnerschaft, bei der wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten werden, um ein zuverlässiges, transparentes und qualitativ hochwertiges Service-Setup zu gewährleisten. Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben und wertschöpfende ISS Service-Konzepte zum Leben erwecken“, so ISS Group CEO Jeff Gravenhorst.



Das bis 2029 geschnürte Dienstleistungspaket umfasst Property Services (einschließlich wichtiger technischer Dienstleistungen), Reinigungs- und Supportleistungen, Facility Management sowie die Unterstützung bei Investitionsprojekten. ISS wird auch neueste Sensorik- und IoT-Lösungen einsetzen, um Informationen über die Nutzung von Einrichtungen und den Status der technischen Ausrüstung und der Belegungsfrequenz zu sammeln, um die Gebäudeeffizienz und die Endnutzerfahrung weiter zu optimieren.



Des einen Freud, des anderen Leid

Strabag PFS verliert damit eine Großkundin mit einem jährlichen Umsatz von durchschnittlich etwa 550 Millionen Euro und muss sich grundlegend reorganisieren. Strabag SE-Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzender von Strabag PFS Hannes Truntschnig bedauert die Entscheidung und räumt ein, dass ohne diesen Account die Leistung ab 2019 zunächst substanziell sinken wird. „Es muss uns gelingen, das Neugeschäft zu stärken und das Bestandskundengeschäft auszubauen. Der weltweite Trend zur Digitalisierung der Immobiliendienstleistung wird dabei eine große Rolle spielen“, so Truntschnig. Die heutige Strabag PFS und ehemalige DeTeImmobilien war vor ihrem Verkauf im Jahr 2008 an Strabag eine 100%ige Tochter der Deutschen Telekom.



Dem DTAG Account sind rund 3.300 Mitarbeiter zugeordnet, etwa 800 sind verbeamtet. „Die Beschäftigungssituation ist vor allem mit Blick auf die soziale Verträglichkeit zu klären„, sagt Truntschnig. Insgesamt zählt die Strabag PFS-Unternehmensgruppe, zu der auch die DIW Instandhaltung GmbH, die Strabag Facility Services GmbH und die Strabag Residential Property Services GmbH gehören, über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Strabag SE-Konzern sind es knapp 72.000 Beschäftigte. „Wir prüfen alle Optionen, hoffen jedoch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Know-how im Konzern behalten zu können.“



Für den Strabag-Konzern macht die Restrukturierung der deutschen Tochter Strabag PFS vermutlich einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag aus, der noch zum Jahresende 2017 rückgestellt werde, teilte der Baukonzern parallel heute mit. Vor diesem Hintergrund erscheint die für 2017 angestrebte EBIT-Marge des Konzerns von zumindest 3 % ambitioniert, aber noch erreichbar. Der jährliche Umsatzentfall wird sich aber erst auf die Ziele ab 2019 auswirken.