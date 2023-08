Teleffekt verlängert bei Union Investment im Global Gate III

Union Investment hat den Mietvertrag mit ihrem Bestandsmieter Teleffekt. Gesellschaft für Direkt-Marketing mbH über 1.567 m² Bürofläche im Düsseldorfer Global Gate III vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Das zehngeschossige Bürogebäude zählt seit 2017 zum Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Immofonds 1 [wir berichteten], der ausschließlich in Österreich vertrieben wird.

