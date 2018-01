Tele Columbus mietet im neugebauten Geschäftshaus in Leipzig

Die Tele Columbus AG, ein deutscher Kabelnetzbetreiber, zieht mit ihrem Leipziger Firmensitz in die Innenstadt. Der Mietvertrag für ein modernes Bürogebäude wurde Anfang Dezember vom Finanzvorstand der Tele Columbus AG, Frank Posnanski, und vom Vorstandsvorsitzenden der Stadtbau AG, Patrik Fahrenkamp, unterzeichnet.

„Wir freuen uns auf den neuen Standort, an dem die bisher auf mehrere Gebäude im Stadtgebiet verteilten Mitarbeiter unserer Ursprungsunternehmen HL komm, Primacom und Tele Columbus künftig gemeinsam arbeiten werden“, sagt Tele Columbus Vorstand Frank Posnanski. „Durch die Entscheidung für einen Neubau können wir unseren Mitarbeitern eine Ausstattung nach modernsten Gebäude- und Bürokonzepten bieten. Gleichzeitig zeigen wir mit dem langfristigen Mietvertrag die Verbundenheit zu Leipzig als zweitem Hauptstandort unserer Gruppe neben Berlin.“



In Ecklage am Johannisplatz, unmittelbar angrenzend an die Prager Straße, entsteht in der Talstraße 1 auf ca. 9.200 m² ein 7-geschossiger Neubau inkl. Tiefgarage. Die Ausführung des geplanten Gebäudes erfolgt als „Blue Building“. Ab Mitte 2018 sollen die Bauarbeiten beginnen, die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.



„Blue Buildings“ sind eine Weiterentwicklung des Konzepts der „Green Buildings“. Im Mittelpunkt steht die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Ökonomische und ökologische Aspekte, die technische Leistungsfähigkeit, soziokulturelle Aspekte und der schonende Umgang mit Ressourcen spielen eine tragende Rolle.