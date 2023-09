Teknihall mietet 12.000 m² Hallenfläche in Heusenstamm

Der After-Sales-Dienstleister Teknihall Service mietet eine Hallenfläche von ca. 12.000 m² sowie eine Bürofläche von ca. 450 m² in der Levi-Strauss-Allee 10-12 in Heusenstamm an.

.

Die Immobilie liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur BAB 3 im südhessischen Landkreis Offenbach. Der langfristige Mietvertrag wurde durch die Immobilienmakler von Immolox vermittelt. Eigentümer der Immobilie ist laut des Maklers in „privater Investor.“ 2022 gehörte die Immobilie noch zum Bestand von BentallGreenOak [wir berichteten], bis dato ist kein Verkauf bekannt.