Teile der Adolf-Miersch-Siedlung werden modernisiert

Ab Mitte Februar 2021 modernisiert die Unternehmensgruppe Nassauische Heimst√§tte Wohnstadt (NHW) insgesamt 72 Wohnungen in der Adolf-Miersch-Siedlung in Frankfurt-Niederrad ‚Äď zeitgleich entstehen durch Aufstockung 14 neue, bezahlbare Wohnungen.

Sieben H√§user sieben H√§user in der Jugenheimer Stra√üe 53-57 und in der Jugenheimer Stra√üe 59-65 werden modernisiert und aufgestockt. Die im Jahr 1950 gebauten Wohnungen verf√ľgen derzeit noch nicht √ľber eine Zentralheizung, sondern werden mit Kohle, √Ėl, Gas oder Strom einzelbeheizt. Im Zuge der Modernisierung werden die betroffenen Geb√§ude aufgestockt, insgesamt entstehen dadurch 14 Wohnungen. ‚ÄěUnser Unternehmen will seinen Wohnungsbestand bis 2050 klimaneutral entwickeln, das geht nur √ľber eine Modernisierung des Altbestands. Hier in der Adolf-Miersch-Siedlung war vor allem die Erstinstallation einer neuen, zentralen Heizungsanlage dringend notwendig‚Äú, erkl√§rt der Leiter des NWH-Regionalcenters Frankfurt, Holger Lack.



Die H√§user werden k√ľnftig √ľber eine Hybridanlage aus einem gasbefeuerten Brennwertkessel, kombiniert mit einer W√§rmepumpe, beheizt. Neben der energiesparenden Heizungsanlage wird in die Geb√§ude auch eine automatische, bedarfsorientierte L√ľftungsanlage eingebaut. Diese f√ľhrt bei erh√∂hter Luftfeuchtigkeit die Luft ab und sorgt f√ľr eine gute Luftqualit√§t. Die Fenster erhalten eine Dreifach-Verglasung zur besseren D√§mmung, die T√ľren werden aus brandschutztechnischen Gr√ľnden erneuert. Au√üerdem erhalten die Fassaden eine Verkleidung mit einem W√§rmed√§mmverbundsystem. ‚ÄěDieses B√ľndel an Ma√ünahmen ist nicht nur gut f√ľr die Umwelt, damit k√∂nnen viele Mieter, je nach Heizverhalten, auch Energie- und Heizkosten einsparen‚Äú, so Holger Lack. Zudem werden alle B√§der und K√ľchen auf den neuesten Stand gebracht. Die vorhandenen Balkone werden abgerissen und durch Vorstellbalkone ersetzt.



Die Arbeiten in der Siedlung sollen Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen sein. Urspr√ľnglich war die Modernisierung der H√§user in der Jugenheimer Stra√üe 53 bis 57 f√ľr das Jahr 2020 geplant. ‚ÄěAuf vielfachen Wunsch haben wir die Bauplanung optimiert. Dadurch verk√ľrzen wir die Bauzeit von drei Jahren auf ein Jahr, was auch die Mieter deutlich entlastet‚Äú, sagt Holger Lack. Im November wurden die 67 betroffenen Mieter bereits in Modernisierungsank√ľndigungen √ľber die Ma√ünahmen in ihren H√§usern informiert. Die Arbeiten werden aufgrund der Corona-Pandemie zum Gro√üteil im unbewohnten Zustand durchgef√ľhrt. Daher hat die NHW mit besonders hilfsbed√ľrftigen Mietern bereits Einzelgespr√§che bez√ľglich ihrer Unterbringung w√§hrend der Ma√ünahme gef√ľhrt. ‚ÄěHierf√ľr halten wir aktuell √ľber 20 Leerwohnungen in unseren Best√§nden in Niederrad bereit. Sie sind zum Teil m√∂bliert, damit wir den Mietern f√ľr die Bauzeit eine ad√§quate Unterbringung zur Verf√ľgung stellen k√∂nnen‚Äú, sagt Sina Jansohn, Leiterin des zust√§ndigen NHW-Servicecenters Frankfurt. Allen anderen Mieterinnen und Mietern werde eine Hotelunterbringung oder Entsch√§digung in Form einer Mietgutschrift angeboten. ‚ÄěIn fast allen Gespr√§chen haben wir von den Mietern positive R√ľckmeldungen zur Modernisierung erhalten‚Äú, so Sina Jansohn weiter.



Da die Unternehmensgruppe coronabedingt derzeit keine Mieterversammlung anbieten kann, wurden die Bewohner in einem Mieterschreiben auch um die Einreichung offener Fragen gebeten. Diese will das Servicecenter in einem Informationsfilm beantworten, der noch vor Weihnachten ver√∂ffentlicht werden soll. ‚ÄěNat√ľrlich k√∂nnen sich unsere Mieter bei Fragen aber auch jederzeit an uns wenden‚Äú, betont Jansohn.



Seit 2015 hat die Nassauische Heimst√§tte in der Adolf-Miersch-Stra√üe und der Melibocusstra√üe 180 Wohneinheiten modernisiert und umgebaut. Daf√ľr wurde die Adolf-Miersch-Siedlung 2019 als erstes Bestandsquartier in Hessen mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft f√ľr Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet.