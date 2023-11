Tegut in Schoofs-Komplex in Rodenbach eröffnet

Im Neubaugebiet „Südlich der Adolf-Reichwein-Straße“ im hessischen Rodenbach konnte die Supermarktkette Tegut rund fünf Monate nach dem Richtfest [wir berichteten] gestern eine neue Filiale eröffnen. Der Markt ist Teil eines Komplexes aus Handel und Wohnen, den die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt entwickelt hat. Die fünf zugehörigen Mietwohnungen werden voraussichtlich im Januar bezugsfertig sein.

.

Zur Eröffnung des neuen Supermarkts kamen neben Schoofs-Prokurist und Projektleiter Noor Sharaf auch Klaus Schejna, Bürgermeister der Gemeinde Rodenbach, sowie Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet, Ulrike Manz, Geschäftsleiterin Vertrieb Tegut-Supermärkte sowie Martina Becker, Tegut-Expansionsleiterin Region Mitte. „Ich freue mich sehr, dass wir den Rodenbachern einen Ort schaffen konnten, der nicht nur ihre Nahversorgung deutlich verbessert, sondern auch Arbeitsplätze und bezahlbaren Wohnraum schafft“, stellt Noor Sharaf fest.



Auf einer Verkaufsfläche von rund 1.700 m² bietet die Niederrodenbacher Filiale rund 24.700 Artikel, darunter mehr als 3.800 Bio-Artikel. Ergänzt wird das Angebot von einem Sortiment an Backwaren der Herzberger Bio-Bäckerei.



In dem von Schoofs errichteten Gebäudekomplex befinden sich außer dem Supermarkt und der angeschlossenen Papperts Bäckerei mit Innen- und Außensitzplätzen auch fünf Drei-Zimmer-Mietwohnungen. Diese werden voraussichtlich im Januar bezugsfertig sein. Die Vermarktung dieser Wohnungen liegt bei der Gemeinde Rodenbach; lediglich die Mietverträge laufen über Schoofs.



Für die Kunden des Marktes und die Wohnungsmieter sind zudem 130 kostenfreie Pkw-Stellplätze entstanden, darunter auch sechs Auflademöglichkeiten für Elektroautos. Diese gehen voraussichtlich im März oder April in Betrieb – sobald Trafo und Ladestationen geliefert sind. Hinzukommen 68 Fahrradstellplätze, auch für Sonderräder.



Der obergeschossige Wohnungsbau erfolgte in klimafreundlicher Holzbauweise. Der Gesamtkomplex wird nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) zertifiziert. Für die Mieter bedeutet dieses Zertifikat hohen Komfort und geringe Betriebskosten, insbesondere bei Energie, Reinigung und Instandhaltung. Die E-Ladesäulen und die zusätzlich geplante Solaranlage auf dem Dach des Supermarktes werden von der Firma Greenman Energy installiert und betrieben. Greenman Energy ist der Kooperationspartner von Schoofs Immobilien, um Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu realisieren und Ladeinfrastrukturen zu schaffen. Finanziert wurde das Gesamtprojekt von der Wiesbadener Volksbank.