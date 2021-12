Tegel-Entwickler Philipp Bouteiller geht

Philipp Bouteiller, seit 10 Jahren Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH, löst seinen Vertrag vorzeitig auf und verlässt das Unternehmen zum 31.03.2022. Mit-Geschäftsführerin Gudrun Sack übernimmt zum 01. April 2022 die alleinige Geschäftsführung.

.

Philipp Bouteiller hat die landeseigene Tegel Projekt GmbH aufgebaut und gemeinsam mit seinem Team das Konzept, die planerischen Voraussetzungen sowie die internationale Profilierung für die Nachnutzung des ehemaligen Flughafens Tegel vorangetrieben. Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen, und der erste Bebauungsplan für einen Teil der zukünftigen Urban Tech Republic wurde Ende November festgesetzt. Dies teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Montag mit. Damit ist ein entscheidender Meilenstein geschafft, um u.a. Terminal A zum neuen Campus der Berliner Hochschule für Technik und Terminal B zum Kongress- und Start-up-Center umzubauen. In Summe umfasst der Bebauungsplan die Terminalgebäude A, B, D und E sowie den früheren Tower und die angrenzenden Freiflächen. Im Terminal A soll in einigen Jahren die Berliner Hochschule für Technik einziehen, deren Campus sich derzeit noch im Ortsteil Wedding befindet. Im Terminal B ist ein Kongress- und Start-up-Center geplant. Die Sanierung des Hauptterminals A und des Terminals B soll im Jahr 2024 beginnen.



Der Startschuss für die Umsetzung des künftigen Forschungs- und Industrieparks Berlin TXL – The Urban Tech Republic, der Potenzial für über 20.000 hochmoderne Arbeitsplätze sowie das Schumacher Quartier als größtes urbanes Holzbauquartier der Welt und sozial-ökologisches Wohnviertel für über 10.000 Menschen bietet, erfolgte mit der Flächenübergabe im August 2021 [wir berichteten]. Die Konversion des rund 500 Hektar fassenden Airport-Areals gilt als eines der größten und ambitioniertesten Stadtentwicklungsprojekte Europas und dient anderen internationalen Entwicklungen inzwischen als Vorbild.



„Dieses großartige Zukunftsprojekt mit einem so einzigartigen Team zu erarbeiten und durch alle Durststrecken zu führen, war eine echte Freude und ein großes Privileg. Gemeinsam haben wir erreicht, dass Berlin in der Stadtplanung nun endlich wieder avant garde ist. Nach Jahren des Planens beginnt jetzt die Umsetzung; der erste Bebauungsplan ist festgesetzt. Wir haben die Ideen und Konzepte zur Umsetzungsreife gebracht, und für diese wichtige Phase hat das Unternehmen mit Gudrun Sack eine im Bau versierte und erfahrene Geschäftsführerin gewonnen. Bei ihr weiß ich das Projekt in besten Händen und freue mich nun auf andere Herausforderungen“, sagt Philipp Bouteiller, Geschäftsführer Tegel Projekt GmbH.