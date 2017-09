Tegel als Business-Airport?

In die Phalanx der (öffentlichen) Tegel-Befürworter hat sich nun auch der frühere Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) Hartmut Mehdorn eingereiht – aber nicht so ganz: Der Ex-Boss möchte Tegel zu einem Regierungs- und Business-Airport umfunktionieren. Zuvor hatte der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen einen Weiterbetrieb des betagten Luftstützpunkts sinngemäß als wirtschaftliches Harakiri bezeichnet.

.

Der Finanzsenator erklärte gegenüber der „Berliner Morgenpost“, dass der Flughafen bereits bei einer Halbierung der bisherigen Passagierzahlen 250 Millionen Euro per anno verschlingen werde – durch den eigentlichen Betrieb plus Investitionen, plus Lärmschutz. Wirtschaftlich ausgleichen ließe sich dieses Loch nur durch sehr viel höhere bis doppelte Landegebühren – was nun wiederum niemand anstrebe.



Hartmut Mehdorn hielt in der „Welt“ mit seiner Idee dagegen, die Flugbereitschaft der Bundesregierung in Tegel zu belassen und kleineren Geschäftsmaschinen dort ausgesuchte Starts und Landungen zu ermöglichen. Damit wäre Tegel, die fälligen Investitionen eingerechnet, wirtschaftlich zu betreiben. Es steht zu erwarten, dass bis zum Volksentscheid am 24. September noch weitere (widerstreitende) Zahlen und Konzepte öffentlich gemacht werden.