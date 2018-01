TEDi übernimmt alle Filialen von Black.de

TEDi wird die 50 über Gesamtdeutschland verteilten Filialen seiner Marke Black.de in TEDi-Filialen umwandeln und den weiteren Filialbetrieb unter der Marke Black.de vollständig einstellen. Die erfolgreichsten Teile der Konzeption und Sortiment von Black.de will TEDi in die Filialen der Stammmarke und -geschäfte integrieren. Zu den Gründen für diese Entscheidung gab das Management von TEDi zu hohe Anlaufkosten zum weiteren Aufbau der neuen Marke an.

Mit der Entscheidung zur Schließung der Kette trennt sich TEDi von seinen ursprünglichen Überlegungen, Black.de als Kette mit bis zu 1000 Filialen in Deutschland aufzubauen. TEDi selbst unterhält in Deutschland zur Zeit etwa 1700 Filialen, in denen die Kette ein ähnliches Sortiment wie das von Black.de führt.