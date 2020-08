Tedi mietet zweiten Bauabschnitt im P3 Park Kamen

Der Projektentwickler P3 hat einen der größten Logistikdeals des Jahres unterzeichnet: Auf seinem Brownfield-Projekt in Kamen hat sich der Non-Food-Händler Tedi eine Fläche von 84.000 m² für 10 Jahre gesichert. Bei den Flächen handelt es sich um den sich im Bau befindlichen zweiten Bauabschnitt des Logistikzentrums im P3 Park Kamen an der Henry-Everling-Straße.

