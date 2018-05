Ted Walle bei Kintyre zum Partner ernannt

Ted Walle

Kintyre hat Ted Walle (48) zum Partner ernannt. Mit dieser Beförderung würdigt das Unternehmen den herausragenden Beitrag seines bisherigen Head of Centre Management an der positiven Geschäftsentwicklung Kintyres.

Kintyre Investments Sonae Sierra DTZ Deutschland Holding GmbH

Ted Walle wird auch als Partner seine bisherige Funktion als Head of Centre Management beibehalten, die er seit seinem Wechsel zu Kintyre im Jahr 2016 bekleidet. Derzeit verantwortet er das Center Management der zehn Einkaufzentren, die von Kintyre betreut werden und leitet ein Team von rund 20 Mitarbeitern.



Vor Kintyre war er mehr als zehn Jahre bei DTZ/Donaldson's als Leiter des Center Managements in Deutschland tätig und für 22 Center und 38 Mitarbeiter zuständig. Außerdem arbeitete Ted Walle in der Vergangenheit mit Acrest und Sonae Sierra zusammen.



Neben Ted Walle gehören Johannes Nendel, Adam Pearce, Paul Shiels und Marius Ohlsen zu den Partnern von Kintyre.