Tecklenburg meldet Insolvenz an

Die Marktlage bleibt angespannt. Mit der Tecklenburg-Gruppe ist ein weiteres Unternehmen in Schieflage geraten. Das Unternehmen hat für die Tecklenburg Bau GmbH und Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH sowie die Projektgesellschaften IG Dortmund Eastgate GmbH & Co. KG und IG Ratingen Wallstraße GmbH & Co. KG am Amtsgericht Kleve Insolvenz beantragt.

.

Wie vielen in der Branche setzt dem Unternehmen der eingebrochene Transaktionsmarkt und das anspruchsvolle Finanzierungsumfeld zu. Großprojekte wie die Wallhöfe in Ratingen finden derzeit keinen Käufer. Die Nachfrage läuft nach wie vor gen null. Darüber hinaus ist das im Herbst vergangenen Jahres fertiggestellte Geschäfts- und Wohnquartier mit einer Gesamtfläche von ca. 12.750 m² deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant. „Zunehmende Verteuerung von Baumaterialien, abgerissene Lieferketten und Materialengpässe, mangelnde staatliche Förderung sowie bürokratische Herausforderungen, die Bauprojekte in die Länge ziehen“, so das Unternehmen. Nicht betroffen von der Schieflage sind die Pläne für das 21.000 m² große Calor Carré, das erst kürzlich von Philipp Tecklenburg und seiner Firma Westgard erworben wurde. Diese ist von der Insolvenz nicht betroffen [wir berichteten].



Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht gestern Rechtsanwalt Dr. Markus Kier von der Kanzlei Piepenburg Rechtsanwälte bestellt, der direkt damit begonnen hat, sich mit seinem Team vor Ort ein Bild von der wirtschaftlichen Ausgangslage zu machen. „Er wird jetzt Gespräche mit allen wesentlichen Verfahrensbeteiligten aufnehmen und in den kommenden Tagen und Wochen alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen für die Unternehmensgruppe prüfen.“, so der Insolvenzverwalter. Sein Ziel sei es, eine nachhaltige Sanierungslösung für die jetzt insolventen Gesellschaften zu ermöglichen. Nach seinen ersten Eindrücken zeigte sich der vorläufige Insolvenzverwalter zuversichtlich. Positiv stimmt ihn der Umstand, dass die Unternehmensgruppe in der Lage ist, alle laufenden Bauprojekte fortzuführen und diese fertigzustellen.



Der vorläufige Insolvenzverwalter ist zuversichtlich, dass mit der Unterstützung eines oder mehrerer Investoren eine nachhaltige Lösung gefunden werden kann, um die Zukunft der Unternehmensgruppe zu sichern. Dafür wird er jetzt kurzfristig einen geordneten Investorenprozess starten, um einen oder mehrere Käufer zu finden, die bereit sind, in die Unternehmensgruppe zu investieren.