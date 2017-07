Co-Working-Betreiber Techspace mietet 3.400 m² in Berlin-Kreuzberg

Der Londoner Co-Working-Betreiber Techspace hat den Mietvertrag für sein erstes Berliner Büro unterzeichnet. Das Unternehmen wird rund 3.400 m² nahe dem Moritzplatz in Kreuzberg beziehen und wurde im Rahmen ihrer Flächensuche von Avison Young im im Exklusiv-Mandat betreut.

.

8.000 m² in vier Monaten

Für das junge Berliner Büro des Maklerhauses, das vor einem Jahr unter Leitung von Managing Director Nicolai Baumann an den Start ging [wir berichteten], läuft es trotz des angespannten Bürovermietungsmarktes recht gut. Gemeinsam mit der GSG Gewerbesiedlungs-Gesellschaft konnten zwei Vermietungen realisiert werden: Es wurden etwa 1.500 m² im Objekt Gebauer Höfe (Franklinstraße 9–15a) sowie ca. 650 m² im Ecopark in der Wolfener Straße für den Kommunikationsdienstleister Gevekom vermittelt. Zudem begleitete Avison Young zwei Anmietungen am Kurfürstendamm: 720 m² konnte das Unternehmen für einen FinTech-Anbieter am Kurfürstendamm 177 vermitteln, 600 m² für die Medicover GmbH für ein Medizinisches Versorgungszentrum für Endokrinologie, Gynäkologie und Pädiatrie. Die Greatcontent AG beriet das Maklerhaus darüber hinaus bei der Anmietung von 500 m² im Haus Friedrichstadt (Friedrichstraße 194–199), den SEO-Dienstleister Seo-Nerd GmbH für 400 m² in Berlin-Wilmersdorf sowie ein Unternehmen aus dem Medienbereich beim Mietvertrag über 200 m² in der Rosa-Luxemburg-Straße in Berlin-Mitte.