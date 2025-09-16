TechQuartier bleibt im Pollux – Longi Solar zieht neu ein

Schroder Real Estate kann im Frankfurter Bürohochhaus Pollux gleich zwei Vermietungserfolge verbuchen. Das TechQuartier verlängert seinen Vertrag über 3.200 m², während Longi Solar als neuer Mieter eine ganze Etage übernimmt. Damit gewinnt der Standort zusätzliche Vielfalt und langfristige Stabilität.

.

„Die Verlängerung durch die FinTech Community sowie die Neuvermietung an Longi Solar bestätigen unsere Strategie, das Pollux als zukunftsorientierten und vielseitigen Bürostandort zu positionieren. Die Kombination aus zentraler Lage, hochwertiger Ausstattung und umfassendem Serviceangebot schafft ein attraktives Umfeld für Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Wir freuen uns, mit diesen Vertragsabschlüssen zwei starke Partner langfristig an uns zu binden“, sagt Jan Petr, Head of Asset Management bei der Schroder Real Estate KVG.



Die FinTech Community Frankfurt GmbH (TechQuartier) verlängert ihren bestehenden Mietvertrag um weitere fünf Jahre. Das TechQuartier bleibt damit langfristig auf einer Fläche von rund 3.200 m² im Gebäude präsent und unterstreicht die Attraktivität des Standorts für innovative Unternehmen und Start-ups.



Zudem konnte mit der Longi Solar Technologie GmbH ein neuer Mieter gewonnen werden. Das international tätige Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien mietet langfristig eine Etage und erweitert damit das Branchenspektrum im Pollux.



Das Bürohochhaus Pollux, mit einer Gesamtmietfläche von rund 35.000 m² auf 33 Etagen, wurde 1997 am Platz der Einheit 2 erbaut und ab 2015 umfassend modernisiert. In 2018 wechselte der Büroturm für rund 230 Mio. Euro den Eigentümer. Schroders hatte das Gebäude für ein Joint Venture mit dem finnischen Pensionsfonds Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company und einem weiteren internationalen institutionellen Investor erworben [wir berichteten] und verwaltet es seit dem. Aktuell sind laut des Asset Managers weitere Investitionen bereits in Planung. Ein umfassendes Full-Service-Angebot rundet das Profil des Hauses ab: Ein modernes Fitnesskonzept im Erdgeschoss, Bistro und Kantine, ein besetzter Empfang sowie ausreichend Stellplätze in der Tiefgarage bieten den Mietern ein hohes Maß an Komfort und Servicequalität. Darüber hinaus verfügt das Objekt über eine BREEAM-Nachhaltigkeitszertifizierung.