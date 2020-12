Technologieunternehmen mietet 5.500 m² im Vital Office

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany hat ein Technologieunternehmen als neuen Ankermieter für eine Fläche von rund 5.500 m² im Vital Office in München-Neuhausen gewonnen. Das Unternehmen wird für zehn Jahre etwa 70 Prozent der Mietflächen der Büroimmobilie am Hirschgarten anmieten. Eigentümer des Objekts im Birketweg 31 und 33 ist der Fonds NEIF II, der von BNP Paribas REIM in Luxemburg als paneuropäisches Produkt aufgelegt wurde.

