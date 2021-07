Technologiekonzern Wacom zieht ins Düsseldorfer „Medienzentrum“

Das Technologieunternehmen Wacom Europe GmbH hat circa 2.300 m² Bürofläche im „Medienzentrum" im Zollhof 11-15 im Düsseldorfer Medienhafen angemietet. Asset Manager der Liegenschaft, im Auftrag eines Luxemburger Fonds, ist die in München ansässige Mono Asset Management GmbH.

.

Das „Medienzentrum“ aus dem Jahr 1995 verfügt über eine oberirdische Mietfläche von rund 15.000 m². Trotz der anhaltenden Pandemie genoss das Medienzentrum in diesem Jahr eine gleichbleibend hohe Nachfrage am Düsseldorfer Büromarkt. Es ist aufgrund des inzwischen eingezogenen Mieters Infor Deutschland GmbH [wir berichteten] und der jüngsten Anmietung durch die Wacom Europe GmbH aktuell zu circa 90 Prozent langfristig vermietet. Die Bürofläche des neuen Mieters wird hochwertig und modern im Zeichen von „New Work“ ausgebaut.



Die Wacom Europe GmbH hat Colliers mit einem exklusiven „stay or leave“-Mandat beauftragt.