Technogym Germany hat am Neuen Wall 77 in der Neustadt eine Ladenfläche angemietet. Die Ladenfläche umfasst rund 110 m², ihre etagenhohen Schaufenster grenzen direkt an den Neuen Wall. Mit diesem Mietvertrag ist die Erdgeschossfläche, die früher von Riviera Maison genutzt wurde und sich in einem Büro- und Geschäftshaus der FL Group Berlin Business Park befindet, voll vermietet. Grossmann & Berger war vermittelnd tätig.

