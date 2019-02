Die Technik-Profis Manfred Jilg e.K. mieten etwa 800 m² Hallenfläche im hessischen Wetteraukreis an. Das neue Auslieferungslager des Unternehmens befindet sich - unweit der Bundesautobahn 5 - in der Siemensstraße 3-5 in Rosbach. Für die erfolgreiche Vermittlung der Immobilie, welche sich im Eigentum eines Privatinvestors befindet, zeichnen sich die Immobilienmakler von Immolox verantwortlich.

