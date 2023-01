Technik-Galerie mietet Hallenfläche in Oberursel

Die Technik-Galerie mietet ca. 1.600 m² Hallenfläche in der Ludwig-Erhard-Straße 28 in Oberursel an. Die neu angemietete Fläche soll als zusätzliches Lager fungieren. Der Standort befindet sich nordwestlich von Frankfurt am Main und ist über die Bundesautobahnen 5 und 661 sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden. Die Immolox GmbH war beratend tätig und konnte einen langfristigen Mietvertrag vermitteln. Vermieter der Immobilie ist ein privater Investor.

