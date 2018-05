Techem-Verkauf beschert Macquarie Milliardenerlös

Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) gab heute den Verkauf seiner 100%-igen Beteiligung an der Techem GmbH durch Macquarie European Infrastructure Fund 2 (MEIF2) an ein Investorenkonsortium unter der Führung von Partners Group bekannt. Das Konsortium besteht neben der Partners Group, die im Namen ihrer Kunden handelt, aus den kanadischen Pensionsfonds Caisse de dépôt et placement du Québec und Ontario Teachers‘ Pension Plan. Im Rahmen der Transaktion wird Techem mit einem Unternehmenswert von 4,6 Milliarden Euro bewertet.

.

Techem beschäftigt über 3.600 Mitarbeiter und bedient weltweit elf Millionen Wohnungen, davon 5,6 Millionen in Deutschland. Während der Eigentümerschaft von MEIF2 investierte Techem über eine Milliarde Euro, um extrem effiziente und kostengünstige Möglichkeiten zur Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs in Wohngebäuden und Gewerbeimmobilien zu entwickeln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für eine nachhaltige Wärmeversorgung, einen verbesserten Brandschutz und eine verbesserte Trinkwasserqualität. Die Technologielösungen von Techem führen heute zu Einsparungen von 6,9 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.



Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2018 erwartet, vorbehaltlich der üblichen aufsichts- und kartellrechtlichen Genehmigungen.