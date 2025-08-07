Green-Contracting-Projekt
Techem HQ wird Vorzeigeprojekt für nachhaltige Immobilien
Techem startet am Hauptsitz in Eschborn ein umfassendes Green-Contracting-Projekt zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands. Ziel ist die Weiterentwicklung zur Referenz für nachhaltige Gewerbeimmobilien und der Erhalt der DGNB-Platin-Zertifizierung. Neben Wärmepumpen und Photovoltaik kommt auch der „Digitale Heizungskeller“ zum Einsatz.
Der Gebäudesektor steht weltweit im Zentrum der Klimaschutzbemühungen – rund ein Drittel der globalen CO₂-Emissionen entfällt auf ihn. Techem startet am Unternehmenshauptsitz in Eschborn ein umfassendes Green-Contracting-Projekt zur Dekarbonisierung der Bestandsimmobilie. Ziel ist es, das Gebäude energetisch zu modernisieren und zu einem Referenzobjekt für nachhaltige Gewerbeimmobilien zu entwickeln. Mit dem Erhalt der DGNB-Gold-Zertifizierung wurde bereits ein wichtiger Meilenstein erreicht – nun strebt Techem die Platin-Auszeichnung an. Dafür muss das Gebäude zu mindestens 65 % CO₂-neutral betrieben werden.
Im Rahmen des Projekts wird die bestehende Kälteversorgung aus dem Jahr 2001 durch zwei moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen ersetzt, die mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) betrieben werden. Dieses weist mit einem GWP-Wert von nur 3 eine deutlich bessere Klimabilanz auf als herkömmliche Kältemittel. Die neuen Wärmepumpen übernehmen sowohl die Kühlung als auch die Beheizung des Gebäudes – je nach Witterung. Durch die Nutzung der Kühldecken zum Heizen kann die Systemtemperatur gesenkt und die Effizienz der Wärmepumpen weiter gesteigert werden.
Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Gebäudes sorgt künftig für eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung. Zusätzlich werden sämtliche Rohrleitungen gemäß den Standards des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gedämmt, um Wärmeverluste zu minimieren. Auf dem Flachdach des Headquarters wird eine Photovoltaikanlage installiert, die zur Eigenstromversorgung beiträgt und den CO₂-Fußabdruck weiter reduziert. Das Projekt umfasst eine Gewerbefläche von 16.269 m². Die geplante Wärmeleistung beträgt 885 kW, die Kälteleistung 969 kW. Der jährliche Wärmeverbrauch liegt bei 1.410 MWh, der Kälteverbrauch bei 359 MWh. Die Vertragslaufzeit für die neue Energielösung beträgt 20 Jahre.
Ein zentrales Element des Umbaus ist die Integration des „Digitalen Heizungskellers“ – einer innovativen Lösung von Techem, die durch den Einsatz digitaler Sensorik und intelligenter Analysen ein kontinuierliches Monitoring und die Optimierung der Heizungsanlagen ermöglicht. Die Technologie liefert Transparenz über den Zustand der Anlagen und konkrete Handlungsempfehlungen zur Effizienzsteigerung. Damit kann der Energieverbrauch um durchschnittlich 15 % reduziert werden.
„Mit diesem Projekt zeigen wir, wie Dekarbonisierung im Gebäudebestand konkret und wirtschaftlich umsetzbar ist“, sagt Matthias Hartmann, CEO von Techem. „Wir setzen dabei konsequent auf unsere eigenen digitalen und datenbasierten Lösungen sowie auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz, um Energieverbrauch, Emissionen und Kosten zu senken.“
Das Projekt wird durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt und erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes. Es leistet damit nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern sichert auch langfristig den Wert der Immobilie.