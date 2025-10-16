Tech-Konzern mietet 5.000 mÂ² im Europa-Center Wing

Ein global agierender Technologiekonzern mit fÃ¼hrenden Produkten und Dienstleistungen in unterschiedlichen MÃ¤rkten hat einen langfristigen Mietvertrag fÃ¼r rund 5.000 mÂ² BÃ¼roflÃ¤che im Europa-Center Wing in der Bremer Airport City unterzeichnet. Der Mietbeginn ist fÃ¼r den 1. November 2026 vorgesehen. Die Anmietung umfasst FlÃ¤chen vom Erdgeschoss bis zum fÃ¼nften Obergeschoss an der Flughafenallee und wird als Haus-in-Haus-LÃ¶sung realisiert, d.h. eigener exklusiver Zugang zum Haus mit Empfang. Zum Mietvertrag gehÃ¶ren zudem StellplÃ¤tze in der Tiefgarage sowie im Europa-Center Parkhaus

.