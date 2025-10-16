Airport City Bremen
Tech-Konzern mietet 5.000 mÂ² im Europa-Center Wing
Ein global agierender Technologiekonzern mit fÃ¼hrenden Produkten und Dienstleistungen in unterschiedlichen MÃ¤rkten hat einen langfristigen Mietvertrag fÃ¼r rund 5.000 mÂ² BÃ¼roflÃ¤che im Europa-Center Wing in der Bremer Airport City unterzeichnet. Der Mietbeginn ist fÃ¼r den 1. November 2026 vorgesehen. Die Anmietung umfasst FlÃ¤chen vom Erdgeschoss bis zum fÃ¼nften Obergeschoss an der Flughafenallee und wird als Haus-in-Haus-LÃ¶sung realisiert, d.h. eigener exklusiver Zugang zum Haus mit Empfang. Zum Mietvertrag gehÃ¶ren zudem StellplÃ¤tze in der Tiefgarage sowie im Europa-Center Parkhaus
â€žDie Ansiedlung eines international fÃ¼hrenden Technologieunternehmens ist ein starkes Signal fÃ¼r die AttraktivitÃ¤t des Europa-Center Wing und der Airportstadt Bremen insgesamt,â€œ betont Ralf-JÃ¶rg Kadenbach, Vorstandsvorsitzender der Europa-Center AG. â€žSolche AbschlÃ¼sse stÃ¤rken unsere Position als verlÃ¤sslicher Partner fÃ¼r hochwertige BÃ¼roimmobilien und zeigen, dass wir mit unserem ganzheitlichen Ansatz â€“ von der Entwicklung Ã¼ber die Vermietung bis zum Betrieb â€“ genau den Bedarf moderner Unternehmen treffen, die Wert auf QualitÃ¤t, Sicherheit und langfristige Partnerschaften legen.â€œ
Mit diesem Abschluss sind inzwischen Ã¼ber 80 Prozent der FlÃ¤chen im Europa-Center Wing vermietet. Neben dem neuen Technologiekonzern zÃ¤hlt unter anderem DHL zu den Mietern des modernen BÃ¼rohauses. Das Unternehmen hatte im Sommer einen langfristigen Mietvertrag Ã¼ber 2.300 mÂ² BÃ¼roflÃ¤chen unterzeichnet, die im nÃ¤chsten Jahr bezogen werden sollen [wir berichteten].