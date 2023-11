Teamrheinruhr stellt Rohbau in Wuppertal-Barmen fertig

Das zentral gelegene, neue Quartier in Wuppertal-Barmen wächst. Die Teamrheinruhr Projektentwicklung GmbH hat auf dem ersten Baufeld den Rohbau für 60 freifinanzierte Mietwohnungen fertiggestellt. Der Neubau ist im Rahmen eines in 2022 geschlossenen Forward-Deals schon in den Händen von HIH Real Estate [wir berichteten].

Bis Ende 2024 entstehen hier nach dem sehr hohen GEG 40 EE Standard (Energieeffizienz): 20 2-Zimmerwohnungen zwischen 59-63 m², 36 3- Zimmerwohnungen zwischen 89-93 m² und 4 4-Zimmerwohnungen mit ca. 108 m². Alle Wohnungen sind nach Süd-Westen ausgerichtet, barrierefrei erreichbar und werden hochwertig beispielsweise mit Glasfaseranschlüssen, bodentiefen Fenstern und Einbauküchen, teilweise sogar mit Kochinseln, ausgestattet. Im Garagengeschoss entstehen 56 PKW-Stellplätze, die alle mit modernster Technik für E-Ladestationen vorgerüstet werden.



„Es ist eine gute Nachricht, dass der erste Rohbau für rund 60 Mietwohnungen in dem neuen Quartier in Barmen fertiggestellt ist. Das ist gut für die Entwicklung des Quartiers und für die Stadt Wuppertal. Die neuen Wohnungen bieten eine hervorragende Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und zur Barmer Innenstadt. Ich freue mich, dass die Teamrheinruhr Projektentwicklung GmbH hier in Barmen investiert. Das neue Quartier ist ein wichtiger Beitrag zur Schaffung von neuem Wohnraum in unserer Stadt.", sagt Oberbürgermeister Uwe Schneidewind.



„Es ist schön zu sehen, wie der Bau wächst,“ sagt Patrick Schneider, Geschäftsführer von Teamrheinruhr „und wir sind mit dem gesamten Baufortschritt sehr zufrieden. Unser Generalunternehmer Rotterdam Bau aus Langenfeld macht einen tollen Job. Wir sind von dem Standort so überzeugt, dass wir südlich der Nordbahntrasse in nur 200 m Entfernung bereits unseren 2. Bauabschnitt Heubruch mit 78 Wohnungen, einer 4 zügigen Kita und einem Bäcker planen. Die Abstimmung mit den Fachbehörden der Stadt Wuppertal sowie die Einbindung der verschiedenen Fachplaner läuft bereits auf vollen Touren“