Continentale übernimmt Cubus an der „Stadtkrone Ost“

Die Teamrheinruhr Projektentwicklung stellte Ende Dezember den Bürosolitär Cubus an der Dortmunder Stadtkrone Ost fertig und übergab diesen an den Investor, die Continentale Krankenversicherung a. G., die aktuell auch auf dem Nachbargrundstück ihre neue Hauptverwaltung plant. Auf einer BGF von rund 52.000 m² werden dort rund 1.600 Mitarbeiter untergebracht [wir berichteten]. Im vergangenen Jahr starteten die vorbereitenden Baumaßnahmen.

