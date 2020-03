Team Funke erwirbt Gewerbeimmobilie in Bremen

Robert C. Spies hat eine Lager- und Büroimmobilie in Bremen-Arsten vermittelt. Das Gewerbeobjekt in der Straße „Zur Aumundswiese 16a“ verfügt über eine Gesamtnutzfläche von 470 m²; davon entfallen rund 330 m² auf die Hallenfläche und 140 m² auf die Bürofläche. Käufer ist die Funke Bremen GmbH, ein Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen in der Region, die den neuen Standort aus Expansionsgründen erworben hat– so weist auch das Grundstück noch kleinere Expansionsmöglichkeiten auf. Darüber hinaus hat sich die TGA Plan Nord GmbH, ein Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung, mit in die Bürofläche eingemietet. Verkäufer der Gewerbeimmobilie ist ein privater Eigentümer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Des Weiteren konnte das Maklerhaus eine Fläche von rund 3.900 m² Gewerbefläche im Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) an einen Logistikdienstleister vermitteln. Das Gewerbeobjekt liegt in der „Ludwig-Erhard-Straße“. Die Liegenschaft verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 4.900 m²; davon entfallen rund 400 m² auf die Bürofläche. Die Immobilie wird von zwei Mietparteien genutzt: Der neue Mieter hat rund 3.500 m² Halle und 400 m² Bürofläche bezogen; weitere rund 1.000 m² sind anderweitig vermietet. Eigentümer der vollvermieteten Immobilie ist ein Bremer Family Office.