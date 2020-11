Team Energie mietet Büro im Channel Areal

Neuer Büromieter im Channel 1 in der Harburger Schloßstraße. Auf Vermittlung von Angermann hat die Team Energie GmbH & Co. KG ca. 482 m² Bürofläche im Büro- und Technologiestandort am Harburger Binnenhafen angemietet. Als stark expandierendes Energieunternehmen begann die Team Energie im Sommer 2020 die Suche nach weiteren Büroflächen für ungefähr 25-30 Arbeitsplätze unmittelbar in der Nähe des bestehenden Standortes. „Das neue Bürokonzept bietet uns beste Bedingungen für weiteres Wachstum und stärkt unsere strategische Aufstellung über die regionalen Grenzen hinaus“, betont Frank Prade, Geschäftsführer der Team Energie.

.

Darüber hinaus hat das Maklerhaus der Tewis Projektmanagement neue Büros im Channel 8 vermittelt. Das Unternehmen wird in der Schloßstraße 30 ca. 200 m² Bürofläche beziehen.