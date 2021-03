Mit den Immobilienprojekten „Baumgartenwiesen“ in Roth und „Mühlbachgrund“ in Burgthann hat die te group erstmals zwei Wohnbauprojekte entwickelt. Für die Realisierungsphase wurden beide Projekte an einen Spezialisten für Wohnbebauung aus dem Exzellenznetzwerk der Te Group veräußert.

Die...

[…]