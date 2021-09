Trammell Crow Company (TCC) hat Mario Sander zum Head of Germany and Austria ernannt. Er wird von Hamburg aus die Gesamtleitung, Strategie, Beschaffung, Akquisition und Finanzierung der Entwicklung großer Logistikprojekte des Unternehmens in Deutschland und Österreich verantworten. Er berichtet an Ian Worboys, TCC's Managing Director, Head of European Logistics.…

[…]