TBR Immobilien kauft Hermes-Paketverteilzentrum

Die TBR Immobilien Consulting GmbH hat für ein Family Office ein ca. 11.000 m² großes Grundstück, bebaut mit einem 3.500 m² großen Paketverteilzentrum der Hermes Logistik Gruppe, von einem institutionellen Verkäufer erworben. Die Logistikimmobilie in der Siemensstraße 11a in Teningen bei Freiburg dient der Mieterin als zentrales PVZ für die Region und verfügt über eine optimale Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur. Die Käuferin wurde bei der Transaktion von Herbert Smith Freehills Germany LLP vertreten. Über die Konditionen des Kaufvertrages wurde Stillschweigen vereinbart.

.