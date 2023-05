Taurecon stellt Kornversuchsspeichers fertig

Die Berliner Europacity hat ihr historisches Wahrzeichen zurück: Der markante Backsteinbau des 1897 errichteten Kornversuchsspeichers am Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal erstrahlt weithin sichtbar in neuem Glanz. Nach der Fertigstellung bietet das Objekt nun rund 2.371 m² Nutzungsfläche auf sieben Stockwerken.

