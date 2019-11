Taurecon legt Grundstein für QH Spring

Taurecon Real Estate legt kurz nach dem Richtfest für das QH Core im Quartier Heidestraße noch mal nach: Der Investor hat gestern für das benachbarte QH Spring den Grundstein gelegt. Für Thomas Bergander, Geschäftsführer der Taurecon Real Estate Consulting GmbH, verfügt das Gebäude über „identitätsstiftende Funktion“, da es künftig das südliche Entree zum Quartier Heidestrasse darstellen und das Quartier mit der Europacity und ihren zum Teil älteren Bestandsbauten verbinden wird. Außerdem verkörpert das Gebäude mit seinen unterschiedlichen Nutzungen ein sowohl an die erfolgreiche Bautradition Berlins anknüpfendes, wie auch für die Zukunft der Stadt wegweisendes Konzept der Mischung. "Mix it like Berlin, so auch das Leitmotiv des Quartier Heidestrasse. Im 21. Jahrhundert setzen wir diesen Anspruch konsequent um, indem wir ein Quartier errichten, dass technologisch auf dem neuesten Stand ist und vor allem auch vernetzt gedacht und entwickelt wird. Damit schaffen wir die Voraussetzung für ein wirtschaftlich und sozial lebendiges Quartier, das sich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientiert und starke Nachbarschaften fördert“, erläutert Bergander auf der Feier.

.